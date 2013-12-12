Представники різних конфесій провели на Майдані молебень за Україну

Як передає кореспондент УНІАН, після опівночі представники УПЦ КП, УГКЦ та інших церков читали молитву в ім'я України та її народу.

Люди які продовжують стояти на Майдані слухали проповідь знявши головні убори.

Наразі на Майдані Незалежності перебуває щонайменше 5000 осіб.

Мітингувальники укріплюють відновлені барикади, які були знесені вчора вночі спецназом міліції, зокрема з боку вул. Інститутської, біля Будинку профспілок та з боку Європейської площі.

Також люди прибирають сніг з Майдану та Хрещатика, складають його у мішки та, причепивши до фаркопів легковиків на дерев'яних платформах підвозять для укріплення барикад.

Міліції наразі навколо Майдану не видно.