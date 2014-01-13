Луценко ще тиждень може пробути в реанімації - дружина

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила його дружина, народний депутат Ірина Луценко.

“На сьогоднішній день трохи йому легше... Але як мінімум, як сказав лікар, що його веде, він буде тиждень знаходитись в реанімації”, - сказала Луценко.

Також вона повідомила, що для унеможливлення будь-яких провокацій на адресу її чоловіка біля його палати чергуватимуть охоронці.

Крім того, Луценко спростувала сьогоднішні заяви окремих посадовців про те, що її чоловік, спілкуючись з бійцями «Беркуту», перебував у нетверезому стані. “Якщо препарат “Гевалекс”, який він приймає для горла, який готується на спиртовій основі, є алкогольним напоєм, тоді я не знаю, що треба робити з аптеками, які продають спиртні напої. Завтра вони можуть сказати, що він приймав наркотики, післязавтра, що він сам себе побив”, - сказала Луценко, назвавши такі заяви окремих осіб вигадками і провокаціями, якими влада намагається приховати свої злочини.

За словами народного депутата, після прибуття швидкої з лікарні “Борис” із Луценком відразу було проведено всі необхідні медичні маніпуляції, і жоден з лікарів не встановив, що Луценко перебуває у нетверезому стані.

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В той же час дружина екс-міністра, посилаючись на слова охоронця, зазначила, що представник прокуратури, який сьогодні брав покази у її чоловіка, начебто заявив, що слідство буде дотримуватись версії – мовляв, п'яний Луценко напав на “Беркут”.

Як повідомлялося, 10 січня під будівлею Києво-Святошинського суду після винесення вироку так званим "васильківським терористам" сталися сутички між протестувальниками і бійцями "Беркута", в ході яких постраждав Луценко.

Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, в екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

Прокуратура Києва за фактом побиття Луценка відкрила кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень.

Водночас в МВС заперечують, що правоохоронці били Луценка під час подій біля Святошинського райуправління міліції 10 січня.

«В частині щодо побиття екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на основі відео було зроблено висновок, що під час спілкування із працівниками міліції та безпосередньо після нього тілесних ушкоджень правоохоронці йому не спричиняли», - підкреслили в міністерстві.