У Луценка закрита черепно-мозкова травма і струс мозку

Про це повідомляє організація "Третя українська республіка".

"Стан середньої тяжкості, такий попередній висновок лікарів", - заявила дружина Луценка Ірина на прес-конференції в суботу.

"Такий діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, рвана рана, яку зашили, три гематоми підшкірні - наголошую, не внутрішньочерепні, також забої та синці", - розповіла Луценко.

Луценко зазначила, що її чоловік досі в реанімації і буде там приблизно ще кілька днів.

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Вона також повідомила, що до Луценка приходили слідчі з прокуратури, щоб взяти свідчення, проте лікарі забороняють будь-кому спілкуватися з ним, окрім неї.

При цьому Луценко спростувала інформацію, яка раніше з'явилася в Інтернеті, про те, що у її чоловіка дуже важкий стан, зокрема відмовили нирки.

За її словами, у політика тільки травмовано голову. Вона розцінює поширення такої інформації як "нагнітання ситуації в суто політичному полі" з метою викликати санкції з боку міжнародного співтовариства.

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У свою чергу адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін повідомив, що кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень екс-міністру було відкрито за ініціативи прокуратури.

За його словами, сторона Юрія Луценка жодних заяв до правоохоронних органів не подаватиме: "Ми звернень подавати не будемо".