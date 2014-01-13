МВС показало, як Луценко 10 січня обматюкав командира "Беркуту" (відео)

Про це повідомляє ТСН.

Згідно свідчень очевидців, Луценко з дружиною увійшов до салону автобусу та переконував "беркутівців" виконати вимоги людей. Коли він вийшов на вулицю, хтось почав розкачувати один із автобусів. У відповідь бійці "Беркуту" вискочили та накинулися на людей, які стояли поряд. Луценко намагався зупинити "беркутівців", але дістав кілька ударів кийком по голові. Однак, в міліції заявляють про іншу версію. Згідно з коментарем до відео, Луценко вів себе неадекватно і, ймовірно, був п'яний.

Читайте також: Хроніка зіткнень активістів Євромайдану з "Беркутом" під Києво-Святошинським райсудом

"Відповідно до неадекватної поведінки, він (Луценко), імовірно, перебував у стані сп'яніння. Підійшовши до одного з керівників спецпідрозділу, Юрій Луценко нецензурно висловився та погрожував йому", – йдеться в коментарі до відео.

"Кожен п*дарас, такий як ти, полковник, має засинати з думкою про те, що ти п*дарас", - заявив на відео Луценко. При цьому, як повідомляється у роліку, силовики не спричиняли тілесних ушкоджень Луценку.

Після цього разом із дружиною він пішов у бік групи мітингувальників. Між мітингувальниками та міліціонерами Луценко не знаходився. Тілесних ушкоджень Юрієві Луценку працівники міліції не спричиняли. Через деякий час пролунала фраза про те, що Юрія Луценка побили.

У зв'язку з цим група громадян кинулася до автобусів і намагалася їх пошкодити. Працівники міліції були змушені відтіснити правопорушників від транспортних засобів", – заявили на відео.

Читайте також: У Луценка закрита черепно-мозкова травма і струс мозку

Як повідомлялося, 10 січня під час винесення вироку у справі "васильківських терористів" група активістів пікетувала приміщення Києво-Святошинського суду.

Частина пікетувальників заблокувала виїзди з внутрішнього двору суду та прилеглі до приміщення вулиці, аби не пропустити службовий автомобіль.

Під Святошинським РВВС у Києві "Беркут" побив екс-главу МВС Юрія Луценка. Під час блокування людьми автобусів з "Беркутом" хтось почав штовхати один з них. У цей момент з автобусу вискочили правоохоронці, які почали бити людей, що стояли поруч.

Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, він втратив свідомість. В екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

Сьогодні, 13 січня, дружина Луценка заявила, що влада намагається довести непричетність “Беркуту” до побиття екс-міністра.