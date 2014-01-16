Поспішне голосування у ВР не сприятиме діалогу та демократії в Україні - голова МЗС Литви
23:04, 16 січня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус вважає, що сьогоднішні події у ВР навряд чи сприятимуть діалогу та демократії в Україні.
Лінкявічус: Поспішне голосування у ВР не сприятиме діалогу та демократії в Україні / Фото : nn.by
Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter.
«Гра м`язів на Майдані вчора, поспішне голосування в Раді сьогодні - навряд чи це кроки для діалогу і демократії в Україні», - зазначив Лінкявічус.
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Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.
Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили низку законів.
Таким чином було ухвалено ряд законів, які суттєво обмежують права та свободи громадян.
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