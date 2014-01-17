Тимошенко закликає подати заяву до ГПУ на Януковича та Рибака

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Тимошенко, яка була озвучена її прес-секретарем у Штабі національного спротиву.

У заяві Тимошенко зазначила, що вчорашнє голосування за закони у парламенту відбулося “без самого факту результативного голосування за них”.

“Це не лише очевидний злочин, за який, коли прийде час, усі винні понесуть кримінальну відповідальність, ще й остаточна ліквідація українського парламентаризму, як головної гілки державної влади в Україні”, - переконана Тимошенко.

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Вона також висловила впевненість, що ці події в парламенті були “санкціоновані Віктором Януковичем” і він зробив ще один крок до встановлення в Україні неодиктатури.

Таким чином, на думку Тимошенко, опозиція наразі повинна направити публічні листи Януковичу та Рибаку з вимогою не підписувати ці закони, за які вчора “не проголосував парламент”, із чітким викладенням юридичних доказів цих фактів, підтверджених відеозаписами.

У разі, якщо після таких публічних листів Янукович та Рибак підпишуть ці закони, Тимошенко просить парламентську опозицію негайно передати до Генпрокуратури “юридично вмотивовану заяву про злочин Януковича, Рибака, Калєтніка, Олійника, та інших причетних, і добитися внесення цієї заяви до Єдиного реєстру кримінальних розслідувань”.

Крім того, Тимошенко просить опозицію негайно передати до суду скаргу про те, що 16 січня у ВР було сфальсифіковано процес ухвалення законів з вимогою визнати їх голосування недійсними. До цієї скарги, вважає екс-прем'єр, необхідно додати відеодокази фальсифікації голосування та наполягати на винесені постанови суду щодо призупинення процесу підписання цих законів до моменту розгляду справи в суді.

“Я прошу опозицію цю судову справу про нелегітимність ухвалення 16 січня у Верховній Раді України пакету законів провести через усі інстанції національної системи судочинства. Обов'язково, якомога швидше передати цю справу про фальсифікацію 16 січня голосування в українському парламенті до Європейського суду з прав людини і попросити розглянути її в пріоритетному порядку”, - наголосила Тимошенко.

Вона також попросила опозицію незалежно від того, що робитимуть українські суди та Генпрокуратура для зупинення процесу нелегітимного голосування у ВР, негайно створити громадську публічну слідчу комісію зі знаних правознавців України, яка разом із журналістами публічно дослідить факт фальсифікації голосування 16 січня у ВР та зробить свій публічний висновок щодо подій з вимогами до української влади.

“Цей експертний висновок можливо треба буде долучити до заяви до Європейського суду”, - сказала Тимошенко у своїй заяві.