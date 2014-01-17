Суд закрив справу Власенка щодо побиття Окунської

13:33, 17 січня 2014
Політика
1582 0

Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження стосовно захисника екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка, який обвинувачувався у побитті своєї колишньої дружини Наталії Окунської, оскільки сплив термін давності для притягнення його до відповідальності.  

Сергій Власенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухвалі суду.

“Суд дійшов висновку, Власенка Сергія Володимировича від кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125, ч.2 ст125 і ч. 1 ст. 125 у зв'язку із закінченням строку давнини звільнити. Кримінальне провадження закрити”, - зазначається в ухвалі суду.

Нагадаємо, вчора Власенко попросив суд закрити справу щодо побиття Окунської.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter