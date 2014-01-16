Власенко попросив суд закрити справу щодо побиття Окунської

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням Власенко виступив сьогодні у ході третього дня підготовчого судового розгляду його справи.

Заслухавши думки сторін, суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення, яке буде оголошено завтра о 12.00.

За словами Власенка, однією із причин, на підставі якої необхідно закрити цю справу, є те, що сплив термін давнини за начебто вчинення цього злочину.

“Закон говорить чітко, що слідство не ведеться, і справа закривається, якщо пройшли три роки з моменту нібито вчинення цього злочину. Стаття говорить, що пройшло три роки, і справа закривається за формальними ознаками”, - пояснив Власенко в інтерв'ю журналістам.

Він поінформував, що на судовому засіданні навів слова свідка, який вказував, що за фальсифіковані свідчення Окунська пропонувала квартиру у Києві. “Це свідок зазначив під час допиту”, - сказав Власенко.

У свою чергу, коментуючи його позицію, представник державного обвинувачення прокурор Дмитро Борзих зауважив, що “дійсно, Кримінальний процесуальний кодекс передбачає таку можливість, але вирішення цього питання є прерогативою суду. У той же час кримінальне провадження було відкрито відносно Власенка у грудні минулого року, коли термін давнини ще не сплив. Тому все було законно”.

Борзих заперечив повідомлення Власенка про слова свідка, якому за покази нібито пропонувалася квартира. “Таких свідків у кримінальному провадженні немає. Він (Власенко) трактує кримінальне провадження на свій розсуд для свого захисту. Це його право”, - сказав прокурор.

Разом з тим, Борзих вкотре зауважив, що висунуте Власенку обвинувачення не має будь-якого політичного підгрунтя, а навпаки - сам Власенко політизує його.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України, стосовно Окунської.

12 листопада 2013 року Печерський райсуд обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 22 тис. 940 грн. За рішенням суду Власенко зобов’язаний щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Також суд зобов’язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому змогу виїхати за кордон.

Суд заборонив Власенку залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.

Сьогодні, 16 січня, суд дозволив Власенку відвідувати матір, яка мешкає у місті Тетіїв Київської області.

15 січня стало відомо, що Генпрокуратура звинучує Власенка у ще одному злочині проти Окунської. Дії Власенка кваліфікуються за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Сам Власенко заявляє, що ніколи не застосовував сили проти Окунської. Він називає обвинувачення абсурдними і вважає, що кримінальне переслідування - це спроба позбавити Тимошенко права на повноцінний захист.