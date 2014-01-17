Представники АнтиАвтомайдану хочуть "розтягнути" Майдан

Про це лідер громадської організації «Оплот» Євген Жилін заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «АнтиАвтомайдан про поставлені цілі та заплановані заходи».

«Те, що ми бачимо - це повне беззаконня... Не можна незаконними методами добиватися відновлення законності... До нас звертаються багато людей, які готові просто розтягнути цей Майдан. Пройде якийсь час і ми, напевно, візьмемо організуємо цю акцію в Києві, якщо міліція й держава не хочуть наводити лад у нашій державі.., ми самі наведемо лад, у нас є для цього достатньо сил», - зазначив Жилін.

На уточнююче запитання, коли вони планують розганяти Майдан, Жилін сказав: «Ми сьогодні поїдемо. А тижні за два приїдемо й самі розтягнемо Майдан”.

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“Є два способи реалізації свого права: це правоохоронні органи, але й громадянин має право також припинити злочин”, - підкреслив Жилін, додавши, що має намір діяти виключно в рамках закону.

Що ж до Антимайдану, який розмістився в Маріїнському парку, на думку Жиліна, він не настільки заважає киянам, але його учасники також повинні розійтися.

Крім того, він підкреслив, що «працівник міліції в разі затримання злочинця або правопорушника перебуває в спеціальному стані, який виключає його кримінальну відповідальність за нанесення злочинцю або правопорушнику тілесних ушкоджень аж до середньої тяжкості».

«Ми готові виступити як захисники всіх працівників міліції, яких притягують до кримінальної відповідальності за перевищення повноважень, оскільки вважаємо, що в їхніх діях немає складу злочину», - додав Жилін.

Представник «антимайданівців» від громадської організації «За порядок» Віктор Андрєєв пояснив, чому активісти напередодні блокували учасників Автомайдану. За його словами, вони побоюються, що “дії Автомайдану можуть призвести до того, що може пролитися кров”.

“Приміром, йде ескорт Президента, є Державна служба охорони, яка охороняє ці ескорти... І люди можуть бути вимушені застосовувати зброю... якщо знайдуться особи, які почнуть нападати на машини Президента, перших осіб. Вони діятимуть за інструкцією й згідно із законом” , - пояснив Андрєєв.

Він також додав, що блокування Автомайдану було мирною акцією.

«Ми - громадська організація. І наше завдання як громадської організації не допустити свавілля в країні... вже Майдан - він повністю безконтрольний», - додав активіст.

Як повідомляв УНІАН, учасники Автомайдану та Євромайдану планували сьогодні з 7.00 ранку організуватися в колони й вишикуватися на шляху президентського кортежу в так званий «коридор ганьби». Збір учасників було оголошено на Європейській площі.

Проте антимайданівці заблокували автомобілі учасників Автомайдану на кілька годин. Пізніше всі учасники інциденту роз'їхалися.