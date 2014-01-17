Автомайдан на Європейській площі оточили машини прихильників ПР (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на площі стоять 5-6 машин автомайданівців і близько 50 авто їхніх опонентів. Біля автомобілів збираються люди. На даний час сутичок між учасниками акцій не виникло.

Водночас на площі прибули охоронці Євромайдану, яких можна ідентифікувати за спецформою, та підходять інші учасники Євромайдану.

Як заявив УНІАН представник “антимайданівців” від громадської організації “За порядок” Віктор Андрєєв, учасники їхньої акції налаштовані мирно.

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“Тут є машини Автомайдану. Вони хотіли виїжджати і перекрити рух кортежа Президента. І ми сюди приїхали, щоб цього не відбулося. Я поясню для чого. Бо кортеж Президента охороняють, і може статися таке, що якщо будуть нападати, їм доведеться застосувати зброю. Ми не можемо цього допустити”, - сказав Андреєв.

Як заявили представники обох сторін, вони мають намір поки стояти на Європейській площі і досягти домовленостей виключно мирним шляхом.

Водночас, Українська правда повідомляє, що 5 автомобілів оточили більше 20 машин активістів АнтиАвтомайдана.

Як повідомив "Українській правді" активіст "Автомайдану" Андрій Рубан, це почалося близько 8:45 і поки що конфлікту немає.

Люди з Майдану Незалежності, афганці та народні депутати пішли на Європейську площу, щоб не допустити конфлікту.

Машини АнтіАвтомайдана позначені в основному георгіївськими стрічками, сказав співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, учасники Автомайдану та Євромайдану планували сьогодні з 7.00 ранку організуватися у колони і вишикуватись на шляху президентського кортежу у так званий «коридор ганьби». Збір учасників був оголошений на Європейській площі.