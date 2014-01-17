ДПтС: умови тримання Тимошенко відповідають міжнародним вимогам

Як повідомляє прес-служба ДПтС України, таке рішення комісія ухвалила на своєму сьогоднішньому засіданні за участі самої Тимошенко та її захисників, під час якого члени комісії розглянули питання щодо можливості переведення Тимошенко до дільниці соціальної реабілітації.

За словами члена комісії Оксани Кошлич, приймаючи зазначене рішення комісія враховувала висновки українських та німецьких лікарів, відповідно до яких Тимошенко було продовжено курс реабілітації в умовах стаціонару, йдеться у повідомленні.

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”Також було взято до уваги той факт, що засуджена, згідно колегіального рішення Міжнародної медичної комісії, з травня 2012 і по теперішній час перебуває у медичному закладі. Умови її тримання у цьому медичному закладі відповідають міжнародним вимогам. І це підтверджує рішення Європейського суду з прав людини”, - зазначила Кошлич.

Також, за її словами, якщо переглянути зміст статей Кримінально-виконавчого кодексу України, то з них чітко випливає, що можливість переведення до дільниці соціальної реабілітації стосується лише працюючих засуджених.

”Праця засудженої Ю.Тимошенко сьогодні на законних підставах на підприємствах колонії неможлива. Крім того вона офіційно письмово відмовилася від виконання режимних вимог пенітенціарної установи та праці ще у 2012 році”, - сказала Кошлич.

Також вона нагадала, що Тимошенко в умовах колонії за весь час відбування покарання перебувала лише 3 місяці. ”Все решта – це перебування у спеціально облаштованому медичному блоці. Тому, з огляду на всі вищеперераховані чинники комісія сьогодні і прийняла рішення про відмову у переведенні засудженої Ю.Тимошенко до дільниці соціальної реабілітації”, - підсумувала Кошлич.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2013 року Тимошенко подала до адміністрації колонії заяву про зміну режиму перебування, що допускає вільний вихід до Харкова.

За словами захисника Тимошенко Сергія Власенка, будь-яка особа, яка відбула третину свого покарання, має право на полегшення режиму перебування.

4 січня Власенко висловив переконання, що влада відмовить у задоволенні цієї заяви.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня того ж року через погіршення стану здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.