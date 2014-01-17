Тимошенко відмовили у полегшенні режиму відбування покарання

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив захисник екс-прем’єра Андрій Кожем’якін після засідання комісії.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2013 року Тимошенко подала до адміністрації колонії заяву про зміну режиму перебування, що допускає вільний вихід до Харкова.

За словами захисника Тимошенко Сергія Власенка, будь-яка особа, яка відбула третину свого покарання, має право на полегшення режиму перебування.

4 січня Власенко висловив переконання, що влада відмовить у задоволенні цієї заяви.

Читайте також: Тимошенко закликала Януковича не підписувати ухвалені 16 січня закони

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня того ж року через погіршення стану здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.