Виїзд колони донецького Автомайдану заблокували

Акція повинна була початися о 10.00. Зібралося машин-учасників автоколони близько 10. У них прапори політичної партії "УДАР", прапор України та Європейського Союзу.

Разом із цим, семеро невідомих людей підійшли з боку будівлі Донецької облдержадміністрації й стали на пішохідному переході не рухаючись, щоб автоколона не змогла виїхати з внутрішнього двору будівлі бібліотеки імені Крупської, де збиралися учасники.

Крім того, пише донецьке видання, посеред дороги по бульвару Шевченка, неподалік від того місця, де традиційно проходить донецький Євромайдан, стоять 2 машини й з ними 1 машина ДАІ.

Нагадаємо, що в неділю, 19 січня Донецька обласна організація політичної партії «УДАР» Віталія Кличка організовує Автомайдан до маєтку сім'ї Януковичів.