"Беркут" затримав кореспондента Lenta.ru

Про це повідомляє Gazeta.ua з посиланням на слова фотокореспондента Times Марію Турчинкову, яка зараз перебуває на вулиці Грушевського.

Вона розповіла, що кореспондента Lenta.ru з проекту "Срок" Андрія Васильєва затримали силовики.

Власне він сам зателефонував вже з автозаку і повідомив про це. Наразі жодної уточненої інформації немає.