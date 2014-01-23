"Беркут" затримав кореспондента Lenta.ru
05:53, 23 січня 2014Політика
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Працівники "Беркуту" затримали в Києві кореспондента російського інтернет видання Lenta.ru.
Про це повідомляє Gazeta.ua з посиланням на слова фотокореспондента Times Марію Турчинкову, яка зараз перебуває на вулиці Грушевського.
Вона розповіла, що кореспондента Lenta.ru з проекту "Срок" Андрія Васильєва затримали силовики.
Власне він сам зателефонував вже з автозаку і повідомив про це. Наразі жодної уточненої інформації немає.
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