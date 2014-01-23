Влада не має права виконувати ультиматуми Майдану - Азаров

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Аргументы и Факты».

«Яка влада буде сприймати ультиматуми? Влада, яку обрав народ, не має права виконувати ультиматуми. Тому що народ голосував за абсолютно іншу програму. Де в програмі, з якою на виборах йшов Янукович чи наша партія, записано, що ми повинні виконувати ультиматуми?», - запитав прем'єр.

Навпаки, за його словами, якби влада пішла на поводу й стала б виконувати їхні вимоги, тим самим вона б показала, що в країні немає демократично обраної влади.

«Тому єдиний спосіб привести ситуацію до нормального демократичного процесу - це сісти за стіл переговорів і на професійному рівні обговорити всі аргументи», - додав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 січня, в о першій годині дня має розпочатися другий раунд переговорів представників опозиції з Президентом Віктором Януковичем.

Лідер «УДАРу» Віталій Кличко прийшов до мітингувальників на вул. Грушевського в Києві та закликав тимчасово призупинити протистояння.

Він сказав, що зараз йде на переговори до Президента Віктора Януковича домовлятись про скасування законів, прийнятих 16 січня, про відставку уряду, міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та дострокові вибори Верховної Ради України.

Кличко закликав протестувальників не атакувати внутрішні війська та «Беркут» до того часу, поки не завершаться переговори.

Він сказав, що домовився з «Беркутом», щоб вони також не атакували.

Кличко наголосив, що переговори триватимуть до 20.00.

«Поки тривають переговори – перемир’я», - сказав Кличко. Після цього він пішов з вул. Грушевського в бік Майдану Незалежності.

Наразі мітингувальники припинили активні дії.