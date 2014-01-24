Мітингувальники взяли в облогу Житомирську міськраду

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу скандують « Ганьба!».

Сесія Житомирської міської ради ще не почалася, приміщення Житомирської ОДА, яке намагалися взяти штурмом вчора пікетувальники, оточене правоохоронцями.

У залі міської ради на позачергову сесію збираються депутати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні У Житомирі скликають позачергову сесію Житомирської міської ради з питання політичної ситуації в країні.

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Вчора Депутати Житомирської облради не прийняли звернення до парламенту щодо політичної ситуації в Україні, чим викликали обурення пікетувальників на вулиці під стінами ОДА. У Житомирі також розпочато розслідування за фактом спроби захоплення будівлі ОДА. Встановлено, що під час мирного зібрання громадян на мітингу, який відбувся на майдані Корольова у Житомирі, значна кількість невідомих осіб вчинила спробу захопити будівлю Житомирської обласної державної адміністрації.