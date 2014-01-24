Янукович обіцяє переформатування уряду і амністію активістам

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками духовенства, які входять до Ради церков.

Він зауважив, що сьогодні у людей є питання до деяких посадовців.

Президент підкреслив, що раз люди вийшли на вулицю, значить щось було не так.

“Щось було не так. А за цим стоять люди. І ось ми цих людей на цій сесії (28 січня — УНІАН) спільно з депутатами приймемо по них рішення і Президент підпише указ, і ми переформатуємо уряд”, - сказав Президент.

Він підкреслив, що потрібно знайти оптимальний варіант професійного складу уряду, який би професійно працював на Українську державу.

Також Віктор Янукович обіцяє амністію учасникам акцій протесту, які не вчиняли тяжких злочинів.

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Президент зауважив, що 28 січня відбудеться так би мовити, “надзвичайна сесія (Верховної Ради України), на якій розглядатиметься той порядок денний, який сьогодні є необхідним для того, щоб зняти гострі питання в суспільстві. Я переконаний в тому, що парламент напрацює всі питання і ми по ним знайдемо порозуміння».

Розповідаючи про хід переговорів з опозицією, Янукович зауважив, що сторони домовилися ухвалити рішення про амністію для всіх, хто був затриманий під час акцій протесту, в тому числі і радикалів.

“Ми вчора домовились, що після прийняття у парламенті закону про амністію для тих людей, які зараз затримані в процесі цих акцій, в тому числі і радикальних, але які не скоювали тяжких злочинів, вони всі будуть звільнені”, - сказав Янукович.

При цьому він зауважив, що сьогодні відпрацьовуються відповідні пропозиції.

Янукович наголосив, що сьогодні цей закон діє, і всі люди звільнені. Він нагадав, що амністія вже застосувалась після подій 30 листопада, 1 грудня. Але після цього відбулись нові події, які Президент назвав радикальними.