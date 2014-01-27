Кожара розповів послам про переговори Януковича і опозиції
23:57, 27 січня 2014Політика
0 0
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара зустрівся з главами дипломатичних місій держав-членів ЄС, США, Канади та Швейцарії, акредитованими в Україні
Кожара розповів послам про переговори Януковича і опозиції
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
"Міністр поінформував дипломатів про актуальну ситуацію в Україні, пов'язану з проведенням масових акцій протесту, і перебіг ініційованого Януковичем переговорного процесу з опозицією з метою пошуку шляхів подолання кризи", - повідомили в МЗС.
Читайте такожЯценюк відмовився очолити уряд
"Він відповів на низку запитань послів, що стосуються широкого кола питань внутрішньополітичної ситуації в нашій державі", - підсумували у міністерстві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter