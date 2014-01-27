Кожара розповів послам про переговори Януковича і опозиції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

"Міністр поінформував дипломатів про актуальну ситуацію в Україні, пов'язану з проведенням масових акцій протесту, і перебіг ініційованого Януковичем переговорного процесу з опозицією з метою пошуку шляхів подолання кризи", - повідомили в МЗС.

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"Він відповів на низку запитань послів, що стосуються широкого кола питань внутрішньополітичної ситуації в нашій державі", - підсумували у міністерстві.