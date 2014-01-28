В Раді буде оголошено перерву до 12.00 - Олійник

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутата від Партії регіонів Володимир Олійник.

За його словами, сьогодні маємо неузгодженості щодо закону про амністію.

“Ми не домовились по всім питанням. І є там певні тонкощі. Ми пройшли питання амністії, але опозицією не приймається умова, що амністія повинна бути після того, як будуть звільнені всі приміщення”, - сказав Олійник.

Він вважає, що потрібно запровадити чіткі терміни дію ведення закону, наприклад, 15 діб.

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Також Олійник запевнив, що у фракції Партії регіонів немає розколу.

“Розколу немає, є гостра дискусія”, - сказав він, зауваживши, що дискусія точиться навколо реформування як уряду, так і країни в цілому, в тому числі щодо боротьби з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня член робочої групи з врегулювання політичної ситуації, міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що Президент України Віктор Янукович та опозиція домовились завтра у Верховній Раді ухвалити закон «Про амністію», скасувати закони «16 січня» та розглянути питання відповідальності уряду.

Лукаш зазначила, що вкотре лідерам опозиції було вказано на неприпустимість підтримки радикальних дій, захоплень приміщень та шляхів.

За результатами зустрічі сторони дійшли концептуальної згоди проголосувати Закон України «Про амністію».

«Наполяганням нашої сторони є наступна відкладальна умова для цього Закону: амністія набуде чинності лише у разі звільнення всіх захоплених приміщень та автошляхів. В іншому випадку скоєні правопорушення амністовані не будуть», - зазначає Лукаш.

Також було прийнято політичне рішення про скасування прийнятих 16 січня цього року законів, які викликали чисельні дискусії.

Разом з тим сьогодні у порядку денному позачергової сесії ВР лише питання - «Про врегулювання політичної кризи та забезпечення стабільності в державі».