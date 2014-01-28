Янукович обіцяв сформувати новий уряд протягом тижня - Тягнибок

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок сьогодні журналістам, коментуючи переговори між представникам опозиції та влади.

Читайте такожУ фракції ПР вважають, що уряд підставив Президента“Коли вчора піднімалось це питання, то звучав термін до одного тижня - питання створення нового уряду”, - сказав Тягнибок.

За його словами, Президент змушений буде підписати указ про відставку Миколи Азарова з посади прем’єра.

Читайте такожТягнибок вважає, що Янукович почав йти на поступки завдяки активності регіонів “Якщо він не підпише, тоді перекреслюється вся схема (домовленостей — УНІАН). Тоді все перекреслюється і повертається назад. Інша справа, що він поки що не підписує, тому що в нього є певні бажання домовлятися, говорити. Я так розумію, що йому потрібна кандидатура нового керівника уряду”, - сказав Тягнибок.

Він припустив, що Президент хоче одночасно з указом про відставку уряду надати подання на призначення нового прем'єр-міністра.

Тягнибок зауважив, що вчора під час зустрічі з опозицією йшлось також про те, що потрібно не лише змінювати уряд, але й систему влади.

Він нагадав, що Президент пропонував опозиції сформувати уряд і взяти на себе відповідальність.

“Президент сказав: ви ж не погоджуєтесь на те, що я забираю Азарова і призначаю Арбузова, Клюєва призначаю. Яка різниця? Уряд такий самий. Та сама група людей. Тому я кажу — беріть на себе відповідальність — створюйте уряд”, - процитував Тягнибок слова Президента.

Тягнибок зауважив, що було запропоновано два варіанти: або опозиція бере на себе повну відповідальність, або створюється коаліційний уряд.

За словами Тягнибока, говорячи про кандидатуру лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка на посаду прем’єра, Янукович навіть сказав таку фразу: “Мовляв, ви ж мене критикували, що я завалив євроінтеграційний напрямок. То прошу дуже — тебе буде призначено прем'єр-міністром, от і реалізовуй євроінтеграцію”.

На думку Тягнибока, Президент сприйняв вимогу людей про необхідність завершення євроінтеграційних процедур, але він хоче зробити це «руками опозиції».

“Відверто скажу, ми попали в ножиці, бо відмовитися від уряду - означає відмовитись від відповідальності, і це моментально погіршить стосунки з міжнародним співтовариством, бо й Америка, і Європа на цьому наполягають - на формуванні якогось коаліційного уряду. Вони вважають, що це буде вихід із ситуації. З іншого боку, з якої радості ми будемо брати співвідповідальність за все те, що робиться в державі. Ви зрозумієте, що означає зараз іти працювати в уряд, при тому що держава фактично у дефолті, скарбниця пуста? Що, іти цілувати клямки і тішитись, що ти займаєш якийсь кабінет? В цьому нема жодної логіки”, - сказав Тягнибок.

Він підкреслив, що переговорний процес між владою й опозицією тримає.