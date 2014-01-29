У парламенті продовжуються консультації щодо закону про амністію - Олійник



Про це він сказав у коментарі журналістам, коли вийшов із приміщення, де відбуваються консультації фракції ПР.

Продовжуються консультації, сказав він, і додав,що лідери опозиції також радяться зі своїми фракціями.

За словами Олійника, опозиція обговорює варіант повернення до того законопроекту, який раніше був з ними погоджений – народного депутата від ПР Юрія Мірошниченка.

«Він був погоджений. І про це знають лідери світової спільноти, європейської і посли. Безперечно, треба пояснити і послам, і Президенту як стороні переговорів, чому відхилилися від цього», - сказав Олійник.

Крім того, Олійник додав, що «Президент сказав, що з праворадикальними силами він веде переговори особисто, бо безперечно розуміє, що лідери опозиції не впливають».