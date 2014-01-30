Підозрюваного в захопленні Вінницької ОДА й облради відпустили під домашній арешт



Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

За повідомленням, вінницьким міським судом задоволено клопотання процесуального керівника прокуратури області в кримінальному провадженні стосовно особи, яка брала участь у масових заворушеннях під час захоплення адмінбудівлі Вінницької облдержадміністрації та облради, а також чинила опір працівникам правоохоронних органів.

Наразі, підозрюваному замінено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на домашній арешт.

Таке рішення було прийнято у зв`язку з сприянням останнього в розслідуванні злочинів, щирим каяттям та визнанням вини в повній мірі.

Нагадаємо, що дана особа обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.294 (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях), ч.1 ст.341 (захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій), ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов`язків щодо охорони громадського порядку) КК України.