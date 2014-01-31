Вінницький губернатор зміг домовитися з Народною радою

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан погодився виконати більшість із 18 вимог Народної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідних домовленостей було досягнуто 30 січня під час майже тригодинної зустрічі представників Народної ради та Мовчана у сесійній залі Вінницької облради. Перемовини тривали до 23-ї години.

Під час обговорення вимог Народної ради був присутній депутат Верховної Ради від Партії Регіонів Володимир Продивус, який пообіцяв, що у разі не дотримання Мовчаном свого слова, він особисто буде вимагати його відставки з посади голови Вінницької ОДА.

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В ході напружених перемовин та дебатів, губернатор погодився з такими вимогами:

1. Забезпечити роботу Народної Ради Вінницької області в приміщенні за адресою: вул. Соборна, 70 в м. Вінниці шляхом надання необхідних приміщень для роботи з громадянами та організаційної роботи. Надавати можливість використання сесійної зали для проведення засідань Народної Ради. Забезпечити обов'язкове врахування рішень Народної Ради в роботі облдержадміністрації та обласної ради.

2. Забезпечити вільний доступ у приміщення Вінницької облради по вул. Соборній, 70 для громадян Вінницької області.

3. Звільнити від обов'язків радника голови Вінницької ОДА Бевза В.А.

4. Відставка директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Василюк С.М.

5. Гарантії незастосування репресій та переслідувань зі сторони правоохоронних органів щодо учасників громадських протестів; звільнення затриманих активістів; захист активістів, які брали участь у входженні в приміщення ОДА від посягань на їхнє життя та здоров'я зі сторони криміналітету та силових структур; гарантії незастосування репресій зі сторони податкових та контролюючих органів щодо бізнесі активістів.

6. Винести на рішення сесії питання про відкликання делегованих облдержадміністрації повноважень, розірвати договір оренди приміщення за адресою: вул. Соборна, 70 з ОДА.

7. Не використовувати облраду та ОДА як інструмент виборчої боротьби, а націлити їх роботу виключно на вирішення потреб громади.

8. Звільнити з займаних посад начальника Держбудконтролю Вінницької області Блащука С.К. та його заступника Фурдипала А.О.

9. Припинити переслідування студентів вишів Вінницької області за прояви своєї громадянської позиції. Поновити на навчанні усіх студентів, що були відраховані за період з 1 грудня 2013 року.

Десятим пунктом спільної угоди між владою та Народною Радою стала домовленість про надання можливості для виступів в ефірі місцевого каналу "ВДТ" опозиційним депутатам.

Також домовлено про те, що з 31 січня протестуючі не чинитимуть перепон для роботи працівників Вінницької ОДА та обласної ради.

В ОДА кореспонденту УНІАН підтвердили, що на сьогоднішній день усі працівники ОДА вийшли на робочі місця. Також у своєму кабінеті перебуває й голова Вінницької ОДА Мовчан.