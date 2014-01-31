УДАР: Переслідуючи активістів Автомайдану, міліція провокує зростання напруги у суспільстві

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії УДАР.

«Замість того, щоб шукати винних у зникненні та катуванні одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова, міліція намагається зробити злочинця з нього та звинувачує у нібито організації масових заворушень», - говориться в заяві. В партії нагадали, що МВС сьогодні «виступило з ганебною заявою, в якій обурюється, що Булатов після свого звільнення одразу зателефонував своїм друзям, а не до міліції». «Однак, знаючи методи роботи міліціянтів, не виключено, що Дмитро замість того, щоб опинитися на лікарняному ліжку, міг потрапити одразу до міліцейського відділку», - наголосили в УДАРі. Крім того, додали в партії, в міліції одразу ж заявили, що забезпечили Булатову охорону. «Але вже за декілька годин ця «охорона» де-факто перетворилася на конвой», - йдеться в заяві.

Лідер «УДАРу» Віталій Кличко наголосив, що звертався до Генпрокурора з вимогою об’єктивно та всебічно розслідувати зникнення Дмитра Булатова. Водночас, додав він, правоохоронці протягом тижня не зробили жодних реальних кроків для пошуку зниклого активіста. «Натомість міліції вистачило декілька годин для того, щоб вигадати звинувачення для людини, яка зазнала жорстоких катувань через свою активну громадянську позицію у боротьбі з режимом Януковича», - сказав Кличко.

«Влада дійшла до найвищого ступеню цинізму. Замість того, щоб виконувати свої безпосередні функції із захисту громадян, подібним переслідуванням активістів міліція вкотре довела, що є каральним та репресивним органом. Ми вимагаємо припинити такі безчинства», - заявив Кличко.

Лідер УДАРу наголосив, що влада замість того, щоб дійсно амністувати тих активістів, які раніше були затримані та заарештовані, бере в заручники нових.