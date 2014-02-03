Івано-Франківська облрада висловила недовіру губернатору

Як передає кореспондент УНІАН, за недовіру проголосувало 77 депутатів із 86 присутніх на сесії (це дві третини голосів із 114 обраних), 7 бюлетенів були недійсними, двоє - утрималось.

Рішення сесії направлять Президенту України.

Голова обласної ради Василь Скрипничук поставив свій підпис на рішенні облради зразу ж після голосування у сесійній залі, щоб прокуратура не встигла заборонити йому підписати рішення ради.

Читайте такожІвано-Франківська облрада заборонила на території області символіку ПР і КПУПеред голосуванням сесія обласної ради розпочалася з пропозиції координатора Штабу національного спротиву в області, депутата обласної ради і голови фракції ВО "Свобода" Василя Поповича до членів Партії регіонів вийти з партії або залишити сесійний зал. За його словами, депутати не хочуть сидіти поряд з «представниками кривавої партії, які причетні до вбивств, каліцтв». До двох депутатів-регіоналів підійшли люди у масках, після чого ті покинули зал. Також зал залишив і перший заступник голови облдержадміністрації, член Партії регіонів Ігор Зварич, який був запрошений на "бюджетну" сесію. Президія мовчки спостерігала, як виводять членів Партії регіонів із залу. На сесії також зачитали заяву депутата облради начальника Державної податкової інспекції у Верховинському районі Івана Шкіндюка про вихід із фракції Партії регіонів.