Троє постраждалих в аварії маршрутки на Сумщині - у тяжкому стані

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

За інформацією прес-служби, з шести госпіталізованих внаслідок аварії, три особи перебувають у тяжкому стані і три особи – у стані середньої тяжкості.

Уся медична допомога постраждалим надається в повному обсязі, додали у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, аварія відбулася у вівторок, 4 лютого, приблизно о 15.30 на залізничному переїзді поблизу сіл Білани та Вири Білопільського району: пасажирський потяг «Харків - Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус. За попередньою інформацією, поїзд протягнув маршрутку по залізничному полотну близько 300 метрів. За уточненими даними, в мікроавтобусі перебували водій та 18 пасажирів. В результаті ДТП 12 людей загинуло, 7 – травмовані. Водій маршрутки залишився живий.