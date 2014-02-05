Координатора черкаського автомайдану звільнили під домашній арешт

15:03, 05 лютого 2014
Політика
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Апеляційний суд Черкаської області у середу, 5 лютого, звільнив координатора Автомайдану Сергія Хаджинова з-під варти під цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці.

суд / Фото : REUTERS

Як повідомила кореспонденту УНІАН юрист Черкаської обласної організації Комітету виборців України Тетяна Кавальчук, впродовж цього часу йому заборонено покидати місце проживання, він має носити електронний засіб контролю та здати паспорти у правоохоронні органи.

Читайте такожУ Черкасах суд звільнив дванадцятьох активістів з-під варти під домашній арештПід час судового процесу адвокати Хаджинова звертали увагу суду на необґрунтованість підозр щодо нього, грубі процесуальні порушення при затриманні і обранні запобіжного заходу, його стан здоров’я. Також захист просив суд врахувати, що сім народних депутатів подали клопотання взяти Хаджинова на поруки – Ірина Геращенко, Микола Томенко, Роман Ілик, Ігор Швайка, Олександр Бригинець, Володимир Яворівський, Валерій Карпунцов.

Читайте такожУ Кіровограді суд залишив під вартою одного з активістів Майдану Сам Хаджинов в ході судового розгляду заперечив будь-яку участь у штурмі Черкаської ОДА, оскільки прибув до Черкас для участі в мирній акції протесту. Прокурор в ході судового засідання заявив, що вважає за недоцільне змінювати запобіжний захід на більш м’який, оскільки Хаджинов може тиснути на свідків. Але суд не прислухався до позиції прокуратури і змінив Хаджинову запобіжний захід на більш м’який.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Соснівський суд міста Черкаси призначив Хаджинову міру запобіжного захожу у вигляді двох місяців арешту. Його затримали в Черкасах вночі 27 січня. За спробу повторного штурму Черкаської облдержадміністрації в ніч на 27 січня міліція затримала 12 людей.

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