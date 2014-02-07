Суд повернув Львівській ОДА повноваження

Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівщини.

"Указане рішення прокуратурою Львівської області оскаржено 18 грудня, з огляду на те, що Львівська обласна рада при його прийнятті вийшла за межі наданих їй повноважень, чим допустила порушення вимог Конституції та Законів України", - сказано в заяві.

"Окрім того, згідно з ухвалами Львівського окружного адмінсуду заборонено оприлюднювати або зупиняти дію 86 незаконних рішень органів місцевого самоврядування. Йдеться про рішення, прийняті після 16 січня щодо суспільно-політичної ситуації в державі", - додали в прокуратурі.