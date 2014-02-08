Люди, які називають себе киянами, хочуть розібрати барикади на Хрещатику

Кілька сотень людей рухається до барикади на Хрещатику з боку Бессарабки для того щоб її розібрати, повідомляє Еспресо.ТV з посиланням на Lb.ua.

Учасники колони - нібито "кияни", які хочуть очистити місто.

На Бессарабці зібралося ще кілька тисяч чоловік. Раніше було заявлено, що сьогодні на барикаду прийдуть "кияни ", які хочуть прибрати місто, знести барикади і очистити Хрещатик.

Барикаду готові захищати кілька сотень бійців самооборони Майдану.

Нагадаємо, сьогодні на Майдані планували провести суботник.