Люди, які називають себе киянами, хочуть розібрати барикади на Хрещатику
12:38, 08 лютого 2014Політика
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Люди, які назвалися киянами мають намір розібрати барикади на Хрещатику.
Кілька сотень людей рухається до барикади на Хрещатику з боку Бессарабки для того щоб її розібрати, повідомляє Еспресо.ТV з посиланням на Lb.ua.
Учасники колони - нібито "кияни", які хочуть очистити місто.
На Бессарабці зібралося ще кілька тисяч чоловік. Раніше було заявлено, що сьогодні на барикаду прийдуть "кияни ", які хочуть прибрати місто, знести барикади і очистити Хрещатик.
Барикаду готові захищати кілька сотень бійців самооборони Майдану.
Нагадаємо, сьогодні на Майдані планували провести суботник.
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