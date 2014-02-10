Захист екс-депутата Маркова просить суд пом'якшити йому запобіжний захід

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, адвокат Маркова Валерій Манушин просить, щоб суд відпустив його підзахисного під особисте зобов'язання. Його підтримав другий адвокат Маркова – Олександр Горовий. Вони заявляють, що «немає прямих доказів того, що Марков здійснював хуліганські дії».

Третій адвокат Маркова, Олексій Казарновський запропонував відпустити підсудного під підписку про невиїзд. Він стверджує, що «підстав тримати Маркова під вартою немає», і надав клопотання депутатів Верховної Ради від Партії регіонів Віталія Барвиненка і Олександра Пресмана, які пропонують узяти екс-депутата на поруки.

Потерпіла сторона просить суд не змінювати запобіжний захід, підтримати клопотання. Аналогічну вимогу виклав прокурор, що підтримує звинувачення. На його думку, Марков, перебуваючи на волі, «може чинити тиск потерпілих і свідків».

Суд пішов у дорадчу кімнату.

Раніше було заявлено два відводи судді Олексію Каплі, але обидва були відхилені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Приморському районному суді Одеси почалося слухання справи лідера партії «Родина» Маркова, позбавленого мандата народного депутата. Йому інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УСО МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації проводилися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

22 жовтня 2013 року в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Він був затриманий. Прихильники Маркова пікетували обласне відділення міліції. Вночі міліції вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.

31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

16 грудня Печерський райсуд вирішив продовжити термін перебування Маркова під вартою до 13 лютого.

4 лютого цього року МВС передало матеріали справи Маркова на розгляд до Приморського районного суду Одеси.