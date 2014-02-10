Вінницький суд відмовився виганяти мітингувальників з ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення винесла 10 лютого суддя Інна Борисюк.

«Залишити без розгляду позовну заяву заступника Прокурора Вінницької області», - оголосила суддя під час засідання.

Сьогодні обласна прокуратура направила клопотання до суду з проханням залишити даний позов без розгляду. Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури, розглянувши справу за відсутності представників Вінницької облдержадміністрації, облради, правоохоронних органів, а також політичних партій «Батьківщина», «УДАР» Віталія Кличка і «Свободи», які виступали сторонами позову.

Єдиним присутнім відповідачем у суді був лідер вінницької громадської організації «Соціал-національна асамблея» Юрій Павленко (Хорт).

Як повідомляв УНІАН, 25 січня у Вінниці, як тільки почалася позачергова сесія обласної ради, мітингувальники почали штурм і захопили приміщення ОДА та облради. За фактом захоплення приміщення Вінницької ОДА та обласної ради розпочато досудове розслідування. 29 січня прокуратура Вінницької області подала позов до Вінницького міського суду в якому просить зобов`язати фізичних осіб, представників політичних партій та громадських організацій звільнити захоплену будівлю на вул. Соборна, 70, в якому розміщені обласна державна адміністрація та обласна рада. Однак, в результаті домовленостей влади й опозиції, з 31 січня протестуючі, які захопили будівлю Вінницької обласної державної адміністрації, безперешкодно пропускали в будівлю співробітників ОДА й облради.