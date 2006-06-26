Врятувати Рудьковського може тільки Верховний суд

Апеляційний суд міста Києва залишив у силі рішення Дніпровського районного суду столиці зобов’язати народного депутата від Соціалістичної партії України Миколу РУДЬКОВСЬКОГО вибачитись перед екс-спікером Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ за неправдиві звинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат, представник у цій справі в суді В.ЛИТВИНА Григорій ГІНЗБУРГ.

Він нагадав, що 5 і 7 жовтня 2005 року з трибуни Верховної Ради М.РУДЬКОВСЬКИЙ звинуватив В.ЛИТВИНА у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, а також у тому, що В.ЛИТВИН блокував розслідування цієї справи у Генеральній прокуратурі України. У свою чергу В.ЛИТВИН тоді сказав, що плівки екс-майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, на які спирався М.РУДЬКОВСЬКИЙ, змонтовані, а він в цю справу не втручався.

Після цього Верховна Рада України направила запит до Генпрокуратури, від якої отримала відповідь, що 3 січня 2001 року було відмовлено у порушенні справи в суді проти В.ЛИТВИНА у зв’язку з відсутністю складу злочину і у Генпрокуратури немає даних про блокування В.ЛИТВИНИМ розслідування справи.

26 листопада 2005 року В.ЛИТВИН звернувся у Шевченківський районний суд Києва з позовом до М.РУДЬКОВСЬКОГО про захист честі та гідності.

27 грудня 2005 року цю справу на прохання відповідача було передано у Дніпровський районний суд за місцем проживання М.РУДЬКОВСЬКОГО.

2 березня цього року Дніпровський райсуд задовольнив позов В.ЛИТВИНА і зобов’язав М.РУДЬКОВСЬКОГО на засіданні Верховної Ради України вибачитись перед В.ЛИТВИНИМ за неправдиві звинувачення.

Після цього представники М.РУДЬКОВСЬКОГО звернулися до Апеляційного суду столиці, однак 21 червня цей суд залишив у силі рішення Дніпровського райсуду.

Адвокат В.ЛИТВИНА додав, що це рішення може бути оскаржене у касаційному порядку у Верховному суді України.