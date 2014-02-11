У захопленому протестувальниками залі Полтавської облради вимкнули світло і воду

Про це повідомляє прес-служба облорганізації ВО «Свобода».

Активісти розцінюють це як продовження тиску влади на прихильників опозиції.

«Я телефонував до голови обласної ради, а він вимкнув телефон. Голова ОДА Удовиченко заявив, що йому про це нічого не відомо. Спочатку зникло опалення, а голова облради зробив вигляд, що нічого не сталося. Тепер зникло все, тому ми цілком розуміємо, що це тиха війна з мітингувальниками. Полтавчани цього не пробачать», - заявив народний депутат від ВО «Свобода» Юрій Бублик.

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Як повідомляв УНІАН, 25 січня в Полтаві перед адмінбудівлею облдержадміністрації відбувся мітинг опозиції. Його учасники вимагали відставки губернатора Олександра Удовиченка. Сам Удовиченко і провів переговори з лідерами обласної опозиції. Він також заявив, що не планує подавати заяву про складання повноважень. Після переговорів опозиція зайняла зал облради.

10 лютого Київський райсуд Полтави зобов'язав осіб, перебування яких у Полтавській обласній раді не пов'язане з виконанням трудових обов'язків, звільнити адмінбудівлю.