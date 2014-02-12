Тимошенко викликала Януковича на дебати

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

"Я звертаюся до Віктора Януковича: якщо він хоче публічних дебатів – я готова до повноцінної дискусії про тактичні і стратегічні кроки для виведення України з кризи", - заявила Тимошенко.

Лідер партії підкреслила, що для неї не має значення, де саме та в якому форматі відбуватимуться такі дебати і чи будуть вони мати прив’язку до виборів.

Читайте такожКличко погодився на дебати з Януковичем тільки після його відставки

"Зокрема, дебати можуть відбутися у режимі відеоконференції, обладнання для якої встановлене у моїй тюремній палаті у лікарні в Харкові", - зазначила Тимошенко.