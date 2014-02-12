Тимошенко викликала Януковича на дебати
13:50, 12 лютого 2014Політика
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Лідер партії "Батьківщина", екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко готова вийти на публічні дебати з Президентом Віктором Януковичем щодо ситуації в країні.
Слідом за Кличка з Януковичем захотіла продебатувати і Тимошенко / lenta-ua.net
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».
"Я звертаюся до Віктора Януковича: якщо він хоче публічних дебатів – я готова до повноцінної дискусії про тактичні і стратегічні кроки для виведення України з кризи", - заявила Тимошенко.
Лідер партії підкреслила, що для неї не має значення, де саме та в якому форматі відбуватимуться такі дебати і чи будуть вони мати прив’язку до виборів.
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"Зокрема, дебати можуть відбутися у режимі відеоконференції, обладнання для якої встановлене у моїй тюремній палаті у лікарні в Харкові", - зазначила Тимошенко.
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