ЗМІ: Янукович запропонував Кличкові провести дебати на телебаченні

Про це РБК-Україна повідомив керівник управління прес-служби глави держави Андрій Лисенко.

"Щоб зробити ці дебати максимально доступними для широкої громадськості, а не тільки для аудиторії, яка знаходиться на Майдані Незалежності, пропонується провести їх на одному із загальнонаціональних телеканалів", - зазначив Лисенко.

При цьому він уточнив, що дебати можуть пройти на будь-якому каналі, який виступить з відповідною пропозицією, як на приватному, так і державному.

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У той же час, за словами Лисенка, у Президента ще не отримали відповідь Кличка на цю пропозицію, тому ще не можна говорити про час проведення дебатів.

"Як тільки буде отримана відповідь, можна буде говорити про деталі", - зазначив представник прес-служби.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що Янукович має намір взяти участь у публічних дебатах з одним з опозиційних лідерів, головою фракції "УДАР" Віталієм Кличком. "Для забезпечення широкого суспільного діалогу Президентом України викликаний на публічні дебати Віталій Кличко, на які той дав свою згоду", - заявляла за підсумками зустрічі з опозицією міністр юстиції Олена Лукаш.

При цьому сам Кличко на народному віче 9 лютого запросив Президента України взяти участь у дебатах на Майдані Незалежності в Києві у найближчу неділю.