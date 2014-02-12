Кравчук пояснив, чому не варто повертатися до Конституції 2004 року

Колишній Президент України Леонід Кравчук вважає, що повернення до Конституції 2004 року є неприпустимим як юридично, так і практично.

Про це він написав у своєму блозі на “Українській правді”.

На думку Кравчука, повернення до тексту Конституції 2004 року кардинально не вирішить головного – створення такої системи влади, яка забезпечить розв'язання назрілих проблем, дасть відповідь на нові виклики.

“По-перше, текст Конституції 2004 року має дуже серйозні вади. В ній відсутні гарантії прав та свободи людини, не виписані норми реформування судової влади, прокуратури, місцевого самоврядування. Саме прогалини в цих сферах і стали нині однією з основних причин масових протестів людей», - підкреслив Кравчук.

Читайте такожНова влада і конституція повернуть рівновагу в Україні - Рада міністрів ЄС

«По-друге, текст Конституції 2004 року приймався в період президентських виборів і провідні політичні сили підлаштовували його до своїх корпоративних інтересів, а не до інтересів народу», - зазначив він.

«По-третє, текст Конституції 2004 змінювався під серйозним тиском політичних гравців президентської гонки, що призвело до порушення Регламенту проходження змін до Конституції у Верховній Раді. На це справедливо вказав Конституційний суд України. З цих та інших підстав повернення до Конституції України в редакції 8 грудня 2004 року є неприпустимим і юридично і практично”, - заявив Кравчук.

На думку Кравчука, якщо до всього цього додати спосіб, в який пропонується таке повернення, то Україна може стати піонером на шляху утвердження нелегітимних форм впровадження конституційного ладу.

“Це означає, що ми знову, в котрий раз, наступимо на граблі, наб'ємо дуже велику гулю і не лише на лобі. Пора уже закінчувати початкову школу і переходити у старший клас, де вивчають вищу математику. Важливим кроком на цьому шляху має стати підготовка нового, вдосконаленого тексту парламентсько-президентської Конституції. Головне, щоб новий текст готувався всебічно, і охоплював всі розділи Основного Закону, а не лише розділи про владу”, - додав колишній Президент.

Читайте такожЯценюк закликає ухвалити текст Конституції-2004 без поправок

На його думку, слід чітко переосмислити параграфи, які визначають права і свободи людини, верховенство права, демократичні основи суспільства, а також, по-новому, виходячи з європейського досвіду, підготувати зміни до розділів правосуддя, прокуратури, місцевого самоврядування.

“Потрібен комплексний підхід, в основі якого знаходяться корінні, стратегічні інтереси народу, а не інтереси партій та вождів. Новий текст конституції має бути зрозумілим народові, захищати його і відкривати можливість жити достойно, без брутального тиску на честь і гідність людини... Бажано провести серйозну інвентаризацію всіх законопроектів, які розроблялися свого часу народними депутатами України. Переконаний: ми одержимо багатий масив матеріалів, які можна буде використати при підготовці справді нового, сучасного парламентсько-президентського тексту Конституції, який буде покладено в основу реформування всіх сфер суспільного життя, переформатування (на основі закону) влади, визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики”, - додав він.