Кравчук пояснив, чому не варто повертатися до Конституції 2004 року
На думку Кравчука, повернення до тексту Конституції 2004 року кардинально не вирішить головного.
Колишній Президент України Леонід Кравчук вважає, що повернення до Конституції 2004 року є неприпустимим як юридично, так і практично.
Про це він написав у своєму блозі на “Українській правді”.
На думку Кравчука, повернення до тексту Конституції 2004 року кардинально не вирішить головного – створення такої системи влади, яка забезпечить розв'язання назрілих проблем, дасть відповідь на нові виклики.
“По-перше, текст Конституції 2004 року має дуже серйозні вади. В ній відсутні гарантії прав та свободи людини, не виписані норми реформування судової влади, прокуратури, місцевого самоврядування. Саме прогалини в цих сферах і стали нині однією з основних причин масових протестів людей», - підкреслив Кравчук.
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«По-друге, текст Конституції 2004 року приймався в період президентських виборів і провідні політичні сили підлаштовували його до своїх корпоративних інтересів, а не до інтересів народу», - зазначив він.
«По-третє, текст Конституції 2004 змінювався під серйозним тиском політичних гравців президентської гонки, що призвело до порушення Регламенту проходження змін до Конституції у Верховній Раді. На це справедливо вказав Конституційний суд України. З цих та інших підстав повернення до Конституції України в редакції 8 грудня 2004 року є неприпустимим і юридично і практично”, - заявив Кравчук.
На думку Кравчука, якщо до всього цього додати спосіб, в який пропонується таке повернення, то Україна може стати піонером на шляху утвердження нелегітимних форм впровадження конституційного ладу.
“Це означає, що ми знову, в котрий раз, наступимо на граблі, наб'ємо дуже велику гулю і не лише на лобі. Пора уже закінчувати початкову школу і переходити у старший клас, де вивчають вищу математику. Важливим кроком на цьому шляху має стати підготовка нового, вдосконаленого тексту парламентсько-президентської Конституції. Головне, щоб новий текст готувався всебічно, і охоплював всі розділи Основного Закону, а не лише розділи про владу”, - додав колишній Президент.
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На його думку, слід чітко переосмислити параграфи, які визначають права і свободи людини, верховенство права, демократичні основи суспільства, а також, по-новому, виходячи з європейського досвіду, підготувати зміни до розділів правосуддя, прокуратури, місцевого самоврядування.
“Потрібен комплексний підхід, в основі якого знаходяться корінні, стратегічні інтереси народу, а не інтереси партій та вождів. Новий текст конституції має бути зрозумілим народові, захищати його і відкривати можливість жити достойно, без брутального тиску на честь і гідність людини... Бажано провести серйозну інвентаризацію всіх законопроектів, які розроблялися свого часу народними депутатами України. Переконаний: ми одержимо багатий масив матеріалів, які можна буде використати при підготовці справді нового, сучасного парламентсько-президентського тексту Конституції, який буде покладено в основу реформування всіх сфер суспільного життя, переформатування (на основі закону) влади, визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики”, - додав він.