Повернення до Конституції 2004 року неможливе без дострокових виборів - Тягнибок

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер “Свободи” Олег Тягнибок, розповідаючи журналістам про перебіг переговорів між владою та опозицією.

Він підкреслив, що процес внесення змін до Конституції не може бути дуже швидким.

За словами Тягнибока, у разі повернення до Конституції 2004 року потрібно одразу розпускати парламент, оскільки, за Конституцією 2004 року, парламент має бути обраний на пропорційній системі, і має бути відновлено імперативний мандат, процедура формування більшості, яка має в свою чергу сформувати уряд тощо.

“Янукович нам сказав, хочете Конституцію 2004 року, прошу. Я тільки “за”. Але ви маєте розуміти, що зразу ви підете на парламентські вибори, потім лише наступним кроком буде відставка уряду, а вже аж потім президентські вибори. Вас це влаштовує? Ми кажемо - “ні”. Тоді він питає, чому ми торпедуємо Конституцію 2004 року”, - зауважив Тягнибок, розповідаючи про вчорашні переговори.

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Він також розповів, що Янукович висловив готовність йти на ухвалення нової Конституції.

“Він каже: “Я розумію, що в цій ситуації занадто багато повноважень знаходиться в моїх руках, а це лише не просто можливість мати ці повноваження, а це несе і відповідальність за все, що робиться в державі”. Він хоче розділити не повноваження, а відповідальність”, - розповів лідер “Свободи”.

Тягнибок підкреслив, що саме тому треба багато ще працювати і вести переговори щодо процедури і змісту внесення змін до Конституції.

Зокрема, він зауважив, що якщо навіть повертатись до Конституції 2004 року, це дуже треба ретельно виписати в Перехідних положеннях, оскільки навіть ті закони, які були ухвалені для євроінтеграції, були ухвалені під стару Конституцію, і потрібно буде змінювати дуже багато законодавства.