У неділю опозиція знову збирає віче

Рада ВО "Майдан" ухвалила рішення про проведення Народного віче у неділю, 16 лютого.

Про це повідомила прес-служба ВО "Батьківщина". Віче відбудеться традиційно на столичному Майдані Незалежності о 12.00. За словами громадських діячів, головне питання, яке обговорюватиме громада у неділю на центральній площі Києва – це мирний наступ активістів Майдану задля виконання вимог людей.

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