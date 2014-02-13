У неділю опозиція знову збирає віче

23:41, 13 лютого 2014
Політика
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Рада ВО "Майдан" ухвалила рішення про проведення Народного віче у неділю, 16 лютого.

вече, майдан, евромайдан, 19 января

Про це повідомила прес-служба ВО "Батьківщина".

Віче відбудеться традиційно на столичному Майдані Незалежності о 12.00.

За словами громадських діячів, головне питання, яке обговорюватиме громада у неділю на центральній площі Києва – це мирний наступ активістів Майдану задля виконання вимог людей.

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