Чехія готова лікувати у себе постраждалих майданівців

Про це в ефірі 5 каналу повідомив народний депутат Петро Порошенко, пише Gazeta.ua.

Політик, зокрема, розповів, що чеський уряд виступив з ініціативою стосовно надання медичної допомоги, лікування та реабілітації постраждалих українців.

"Чеська сторона погодилась на себе взяти організацію цих зусиль. Тому сьогодні через неурядові громадські організації ми будемо робити максимум для того, щоб надати необхідну медичну і правову допомогу для захисту життя і здоров'я активістів Майдану", - наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що відбулась зустріч з відомими чеськими дипломатами стосовно майбутнього саміту "Східного партнерства", який має пройти у Празі.

За словами нардепа, цей захід буде присвячений ювілею програми "Східного партнерства", його основною темою знову буде ситуація в Україні.

"Сьогодні йдеться про координацію та активізацію зусиль європейських країн вже на національному рівні у наданні допомоги в наведенні конституційного порядку в Україні. Це необхідно для захисту прав людини, проведення мирних акцій, розслідування злочинів, які здійснювались проти мирних українців", - пояснив Порошенко.