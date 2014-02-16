Кличко заявляє, що не має дозволу на проживання в Німеччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Дніпропетровську.

«Так, дійсно, у мене було право на проживання в Європі. На сьогодні такого права у мене немає. З моменту проголошення я був громадянином України і на сьогодні таким є. Посвідки на проживання в Німеччині у мене немає», - підкреслив Кличко.

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Він також зазначив, що не розуміє, чому необхідно через суд вимагати інформацію про найвищу нагороду Німеччини.

«Крім найвищої нагороди Німеччини, я також удостоєн подібної і в Україні. Ці нагороди я одержав завдяки своїй громадській діяльності. Я – посол ЮНЕСКО, а це вже світова громадська діяльність, пов'язана з освітою для бідних дітей. Виправдовуватися мені не в чому. Це публічна інформація. Для чого її вимагають через суд, я не розумію», - сказав Кличко.

За даними ряду ЗМІ, Полтавський окружний адміністративний суд зобов'язав Кличко надати інформацію про отримання ордена «За заслуги перед Федеральною Республікою Німеччина».