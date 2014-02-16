В Одесі Всеукраїнський форум Євромайданів зажадав відставки Пшонки

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні делегати форуму, що проходить в Одесі, проголосували за звернення до депутатів Верховної Ради про висловлення недовіри Пшонці.

Читайте такожМітингувальники знов захоплять КМДА, якщо сьогодні Пшонка не звільнить усіх затриманих Зокрема, у зверненні сказано: «У зв'язку з тим , що авторитарна система в Україні тримається на злочинній прокурорсько- судовій системі, яка управляється в ручному режимі, і досі не покарані винні у побитті та вбивстві мирних демонстрантів під час акцій протесту, звертаємося до народних депутатів України невідкладно у Верховній Раді України прийняти рішення про висловлення недовіри Генеральному прокурору України , що , згідно зі ст. 122 Конституції України, в наслідку має бути відставка з посади. Рішення про відставку генерального прокурора зупинить насильство в Україні, в тому числі і тиску на народних депутатів України».

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Як пояснили УНІАН у прес -службі «Євромайдан -Одеса», пропозицію звернутися з таким зверненням до депутатів вніс на форумі делегат від Громадської ради Майдану Ігор Курус за дорученням робочої групи форуму, яка займалася горизонтальній координацією Євромайданів.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 лютого в Одесі відбувається другий Всеукраїнський форум Євромайданів, в якому беруть участь 66 делегатів та 11 спостерігачів.

Перший Всеукраїнський форум Євромайдані відбувся у Харкові 11-12 січня.