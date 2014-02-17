Івано-Франківську ОДА очистили від барикад
09:30, 17 лютого 2014Політика
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Івано-Франківську обласну державну адміністрацію очистили від барикад, які збудували тут після захоплення 24 січня 2014 року.
Барикади біля ОДА розібрали / firtka.if.ua
Як передає кореспондент УНІАН, вночі площу перед приміщенням Івано-Франківської ОДА очистили від барикад. Залишилося тільки сміття, кілька наметів. Шини і дерев'яні піддони акуратно складені.
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З 15 на 16 лютого було звільнено приміщення облдержадміністрації, яке залишили мітингуючі відповідно до рішення Ради ВО «Майдан». Однак, не всі учасники мирної акції позитивно це сприйняли. Чимало молодих активістів протестували проти «здачі» ОДА. У руках тримали транспаранти: "Сволота - геть від революції" та "ОДА здали! Народ не спитали, яка ціна???".
Проте сьогодні на 18.00 заплановано чергове віче на площі перед ОДА.
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