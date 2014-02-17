Керівництво Львівської ОДА каже, що претензій до протестувальників у них немає

Керівництво Львівської обласної державної адміністрації сьогодні повернулось до нормального режиму роботи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

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Як зазначається у повідомленні, ще напередодні ввечері голова Львівської ОДА Олег Сало та його заступники зайшли до своїх робочих кабінетів у розблокованій будівлі на вулиці Винниченка, 18. Відповідно, сьогодні, 17 лютого, режим роботи відновлено у нормальному руслі.

“Враження хороші від того, що в приміщенні навели порядок. Претензій ніяких у нас немає. До того робота була ускладнена. Життєдіяльність області забезпечувалась, виплати вчасно проходили, а також скорочувалалась заборгованість із зарплати. Зараз починаємо працювати в нормальному режимі, руки розв’язуються», – прокоментував повернення у приміщення Сало.

За його словами, зараз потрібно буде працювати втричі, в чотири рази інтенсивніше.

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«У нас було дуже багато напрацювань на 2014 рік, але вже зараз час втрачений. Перший місяць року – святковий, а другий місяць – блокування. Наслідки і економічні, і соціальні зараз не помітні, але з кожним днем вони будуть помітнішими. От наше завдання – не допустити погіршення, треба нарощувати темпи для того, щоб область виглядала краще і людям жилось краще», – додав голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, будівля облдержадміністрації була повністю звільнена активістами 16 лютого о 14.30.

В ніч на 17 лютого комунальники розібрали барикади біля приміщення Львівської обласної державної адміністрації на вул. Винниченка, 18 і підмели площу.