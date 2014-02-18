Особи в масках і з палицями вчинили погром в аптеці на Інститутській - міліція

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

“Невідомі особи в масках та з палицями розгромили аптеку та виносять з неї ліки”, - сказали в міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти Майдану проводять «мирний наступ» на Верховну Раду з вимогою змусити парламент повернути Конституцію 2004 року.

Водночас біля Верховної Ради з боку Маріїнського парку зібралося близько 500 молодиків в камуфляжній формі. Також ці молодики одягнуті в армійські каски та бронежилети. Вони озброєні бейсбольними бітами.