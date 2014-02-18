Особи в масках і з палицями вчинили погром в аптеці на Інститутській - міліція
10:49, 18 лютого 2014Політика
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Невідомі особи в масках і з палицями вчинили погром в аптеці, що розташована на вулиці Інститутській, 15, неподалік від будівлі Верховної Ради, де зараз відбувається акція протесту.
Люди в масках і з кийками вчинили погром в аптеці на Інститутській - міліція
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.
“Невідомі особи в масках та з палицями розгромили аптеку та виносять з неї ліки”, - сказали в міліції.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти Майдану проводять «мирний наступ» на Верховну Раду з вимогою змусити парламент повернути Конституцію 2004 року.
Водночас біля Верховної Ради з боку Маріїнського парку зібралося близько 500 молодиків в камуфляжній формі. Також ці молодики одягнуті в армійські каски та бронежилети. Вони озброєні бейсбольними бітами.
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