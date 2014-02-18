«Свобода» оголосила загальну мобілізацію

Про це повідомляє ВО «Свобода» у Твіттер.

«Олег Тягнибок закликає всіх чоловіків негайно їхати до Києва - загальна мобілізація!», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні тисячі мітингувальників прийшли під Верховну Раду. Виникли сутички з правоохоронцями на вулицях поблизу ВР. Повідомляється про десятки поранених.

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