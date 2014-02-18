США розглядає можливість санкцій у відповідь на насильство в Києві - Пайєтт

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Вважаємо, що кризу в Україні можна розв’язати шляхом діалогу. Розглядаються всі варіанти санкцій у відповідь на застосування насильства», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні тисячі прихильників Майдану пішли до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.

На вул. Інститутській та Шовковичній та в Маріїнському парку відбулись сутички мітингувальників із правоохоронцями.

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Повідомляється про сотні поранених та щонайменше 6 загиблих мітингувальників та не менше одного правоохоронця.