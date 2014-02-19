У Львові посилено охорону шкіл, проводяться уроки особистої безпеки

Сьогодні у Львові посилено заходи безпеки у школах, багатьох дітей у центральній частині Львова батьки не пустили до навчальних закладів оскільки вулиці переповнені активістами, які продовжують протестні акції біля будівель СБУ, МВС, прокуратури.

Як повідомила УНІАН начальник управління освіти Львівської міської ради Галина Слічна, усі навчальні заклади міста працюють.

«Зараз у школах будуть лінійки, на яких співатимуть гімн України, буде хвилина мовчання за людьми, які загинули вчора. Після цього класні керівники матимуть розмови з батьками про те, щоб вони супроводжували дітей до школи та старались забирати їх після навчання. Також будуть розмови з тими батьками, діти яких не прийшли до школи, щоб вони розуміли, якщо діти вдома, то вони повинні перебувати під постійним наглядом дорослих», - зазначила Слічна.

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Вона також наголосила на тому, що керівники навчальних закладів зобов’язані посилити охорону навчальних закладів.

«Щоб покинути територію школи учень має вказати причину. У випадку виникнення надзвичайної ситуації, керівники навчальних закладів мають повідомити про це районний відділ освіти та управління освіти. Також сьогодні вранці усім буде наголошено про особисту безпеку», - зазначила Слічна.

У Львівській міськраді повідомили, що рух транспорту у центральній частині міста та вулицях прилеглих до центру міста (де, власне, і розміщуються захоплені будівлі УСБУ, ОДА, прокуратури, УМВС та два райвідділи МВС), практично заблокований великою кількістю людей, які продовжують акції біля захоплених будівель.

Водіїв просять оминати вулиці Костюшка, Листопадового Чину, Гребінки, Менцинського, Стрийську, Генерала Чупринки, Вітовського.

Як передає кореспондент УНІАН, люди стали свідками того, як група молодих людей розгойдала та перекинула патрульну машину ДПС неподалік від обласного УВС. Ніхто не постраждав.