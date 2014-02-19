У Кременчуці збирають кров для постраждалих у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-мер Кременчука Віктор Калашник.

За його словами, цілодобовий забір крові почав здійснюватися на станції переливання крові і в пологовому будинку. Кров у Київ будуть передавати медики по своїх каналах.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилися зіткнення між протестуючими на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинули 25 людей, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.