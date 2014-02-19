У Кременчуці збирають кров для постраждалих у Києві
12:44, 19 лютого 2014Політика
0 0
У Кременчуці (Полтавська обл.) створюється банк крові для постраждалих у Києві.
Для постраждалих у Києві збирають кров / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-мер Кременчука Віктор Калашник.
За його словами, цілодобовий забір крові почав здійснюватися на станції переливання крові і в пологовому будинку. Кров у Київ будуть передавати медики по своїх каналах.
Читайте такожМедкоординатор Майдану: найчастіші поранення – в голову й очі
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилися зіткнення між протестуючими на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинули 25 людей, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter