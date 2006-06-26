Порошенко пом`якшить опозиційність Регіонів

Політологи розмірковують про кандидатури на посади спікера, глави МЗС і силових міністрів... Спікер: Петро Порошенко

Його ймовірне спікерство припустили політологи Олександр Дергачов, Олексій Мушак, Володимир Фесенко.

Олександр Дергачов, провідний науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, вважає, що, з одного боку, кандидатура Петра Порошенка змогла б пом`якшити непримиренну опозиційність Партії регіонів. З іншого - низький рівень довіри в очах громадськості не роблять Петра Олексійовича носієм цінностей парламентаризму. Найважливішою з функцій для нового спікера політолог вважає функцію «вуздечки для прем`єра».

Олексій Мушак, експерт Інституту Національних стратегій, оцінює «прохідність» Петра Олексійовича в 40 відсотків. Експерт вважає, що спроби порушити регламент, що робляться, затвердивши пакет «спікер плюс прем`єр» або «спікер плюс всі керівні посади Верховної Ради» говорять про відсутність довіри в коаліції, яка може призвести до виникнення нової кандидатури.

Володимир Фесенко, директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», вважає, що конфліктне поле Тимошенко-Порошенко зберігається. Але ймовірність проходження Петра Олексійовича дуже висока, оскільки без голосів фракції «Нашої України» затвердження її прем`єром неможливе. Це призначення, у разі мирного співіснування з прем`єром, може для Петра Олексійовича стати шансом для реабілітації. У разі ж війни Юлії Володимирівні ніщо не перешкодить використовувати спікерство її колишнього опонента для його подальшої дискредитації.

При цьому політологи не виключають, що на роль спікера ще спливе кандидатура Анатолія Кинаха, якому Юлія Володимирівна благоволить більше.

Міністр внутрішніх справ: Юрій Луценко

На думку Олександра Дергачова, до Луценка є багато запитань і претензій. Але, швидше за все, Президент захоче залишити його на цій посаді. Представник міліцейської системи навряд би міг продовжити процес реформування органів. У кандидатурі Луценка зацікавлена і Соцпартія.

Повторне призначення Луценка стане індикатором того, наскільки Президент захоче тримати «руку на пульсі» реформування і контролю правоохоронних органів, вважає Володимир Фесенко. А оскільки Юрій Віталійович не втратив симпатій Президента, у нього є всі шанси залишитися на посту.

Міністр закордонних справ: ???

Кандидатура ймовірного глави МЗС не обговорюється експертами. Майже ні у кого не залишається сумнівів, що Президент захоче зберегти не тільки зовнішній курс України, але і особистий контроль за ним. Та зате обговорюються терміни, коли може знову постати питання про нового главу МЗС. Олександр Дергачов припускає, що восени Президент знову турбуватиметься пошуком більш нейтральної і менш прозахідної кандидатури шефа МЗС. А поки, щоб ну хоч якось утішити росіян, думає, що Президент може замінити одного із заступників Бориса Тарасюка.

Олексій Мушак вважає, що вже сьогодні, окрім Бориса Тарасюка, Президент проглядає кандидатури Олександра Чалого, Олександра Моцика і Олега Рибачука.

Володимир Фесенко говорить, що непризначення Бориса Тарасюка могло б викликати питання у західних партнерів. На думку політолога, ніякі інші кандидатури у принципі не розглядалися.

Міністр оборони: Анатолій Гриценко

Практично ніхто не сумнівається в перепризначенні на пост міністра оборони Анатолія Гриценка. Олександр Дергачов вважає, що хоч новий міністр і був об`єктом критики, але все таки його персона вигідно відрізняється від інших військово-політичних діячів.

Олексій Мушак думає, що заміна Гриценка на іншу фігуру по суті служило б визнанням провалу євроатлантичного курсу і де-факто - відмовою від нього.

Правда, Володимир Фесенко вважає, що, можливо, спливе нова кандидатура. Заміною Гриценку може стати екс-міністр оборони України, випускник Гарвардської програми міжнародної безпеки Володимир Шкідченко.

Опитувала Маша Міщенко