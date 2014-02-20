Опозиція закликає ЄС спільними зусиллями відсторонити Януковича від влади

Про це він заявив під час зустрічей з Президентом Європарламенту Мартіном Шульцем, а також лідерами та представниками основних політичних груп Європарламенту, що відбулися перед початком засідання конференції Президентів Європарламенту в Брюсселі.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі "Батьківщини", Немиря поінформував про останню ескалацію подій у Києві та Україні і закликав перейти від слів до негайного і швидкого запровадження санкцій щодо представників режиму Януковича.

Він також закликав Європарламент "зберегти присутність в Україні в рамках постійної місії Європарламенту, яка має перебувати не лише в Києві, а й в інших містах нашої країни".

"Час для компромісів з Януковичем майже вичерпаний. Президент не контролює ситуацію, жертви серед мирного населення на його совісті", - наголосив Немиря.

"Потрібно спільними зусиллями, використовуючи політичні методи, відсторонювати його від влади", - заявив він.

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Крім того, за даними прес-служби, планується зустріч Немирі з міністрами закордонних справ ЄС перед надзвичайним засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС, на якому сьогодні має бути розглянуте питання введення санкцій проти українських високо посадовців.